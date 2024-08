San Martín de Tucumán, con gol en el cuarto minuto de adición, derrotó a Chacarita

Lo que tenés que saber

En La Ciudadela, San Martín de Tucumán siempre sale a ganar, pero esto vez tendrá que estar más motivado ya que de no sumar de a tres no podrá volver a la punta de tabla de posiciones. Es que ayer San Martín de San Juan triunfó por 3-1 ante Talleres (Remedios de Escalada) y está como puntero con 54 unidades. El "santo" lo escolta con 51 y ambos tienen +15 en diferencia de goles por lo que de ganar, San Martín superaría a su homónimo. En el historial se registran 27 duelos: el “funebrero” ganó 12, empataron en 10 ocasiones y el "santo" consiguió cinco victorias. Chacarita, desde hace 26 años, no conoce la derrota en La Ciudadela.