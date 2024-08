Turbulencias en el mundo: “Seguimos fuera del mercado”

De esa forma destacó que Argentina no es un mercado emergente, sino que se encuentra en la categoría de “frontera”, muy por detrás de otros países de la región. “Acá lo importante es el microclima -político/económico-; nosotros tenemos mucho más para hacer internamente que estar afectado por lo que vaya a pasar en el resto del mundo”, advirtió. Esta situación, justifica en parte la decisión del gobierno de no levantar el cepo cambiario. “El gobierno dijo que hicieron bien en no sacar el cepo porque estamos fuera del mercado”, finalizó.