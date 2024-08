Facundo Sava salió del apuro, pero debe reinventar a su Atlético Tucumán tras la salida de Pereyra

El ex Patronato no pudo acoplarse al equipo, tampoco pudo reemplazar con su sacrificio el buen pie y juego asociado que siempre le aporta Pereyra. Allí estuvo la primera falencia del “decano” en su tarde en el Nuevo Gasómetro, algo que nunca pudo corregir. Habrá que ver si el DT decide cambiar la forma de jugar o apuesta por Lautaro Godoy, volante que todavía no debutó en Primera, aunque en Reserva -frente a Gimnasia- fue figura. Ayer esperó en el banco de suplentes, pero no estuvo ni cerca de ingresar.