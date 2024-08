Sexualmente hablando: decime algo lindo

Alimentar el cariño y la admiración en una pareja -en la que hay afecto, claro- no es algo especialmente complicado, no se requieren grandes hazañas. “Incluso los sentimientos positivos que han permanecido mucho tiempo encerrados pueden salir a la luz simplemente pensando o hablando de ellos”, sostiene Gottman. Algo que puede hacerse meditando un poco sobre la pareja y sobre lo que nos gusta de ella. Pero, si no hay demasiada práctica en esto o por algún motivo se experimenta tensión o rabia al hacerlo a solas, nos sugiere un ejercicio sencillo pero poderoso, orientado a reconocer y hablar abiertamente de los aspectos positivos de la pareja y la relación.