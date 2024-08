Mariela Acotto hace tangos clásicos en un ambiente íntimo

“Es el género con el que más me identifico. Alguna vez un psicoanalista y colega, Osvaldo Aiziczon, fue a verme y mirándome a los ojos me dijo: ‘sos una mina que declara parte de su vida en cada canción’. Descubrió mi esencia de intérprete, creo que soy una intérprete que canta. Cuento la historia que entraña cada canción; esa historia me tiene que atravesar para luego poder cantarla. Si no ocurre eso, descartó el tema de mi repertorio. Mi voz solo es un canal, canto con todo mi cuerpo y mis expresiones también”, agregó.