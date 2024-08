África no te suelta

Para los amantes del lenguaje que se entiende, sin florituras ni dobleces, este es su libro. La brevedad, sin llegar al laconismo, no es un obstáculo para que el autor deje mensajes impactantes a partir de sus experiencias africanas. Puede ser alrededor de la infidelidad, como cuando Cornelius, casado, le presenta a su peluquera en el medio de una salida y lo deja perplejo. O puede ser sobre el afán por dar buenas impresiones, como cuando un anfitrión le insiste en acompañarlo a misa porque supuestamente va todos los domingos y ¡finalmente descubre que no iba hace añares!

El humor en este libro ha quedado en segundo plano. Si bien hay algunas anécdotas que le sacarán una sonrisa a los lectores, estimo que el libro es el más reflexivo de todos del autor. Tal vez porque los años le dieron la perspectiva necesaria para valorar lo construido entre viajes, clases, safaris, el ejercicio de periodismo amateur: vínculos fuertes, amistades fraternas y, por qué no, relaciones cuasi filiales con varios de sus alumnos.