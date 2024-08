Retroceder para comprender

Todo ser humano es el resultado de un padre y una madre. Se puede no reconocerlos, no quererlos, se puede dudar de ellos…. -con estas sentencias, Le Clézio marca coordenadas en el mapa mental de sus recuerdos y en los del lector y, a continuación, pone en movimiento los infalibles engranajes de su memoria. El Africano no es una mera autobiografía, una crónica o un viaje en el tiempo del autor, guía el texto el afán de comprender. Acaso, por eso, su escritura prospera ajena a las posibilidades y restricciones de la narración.