Maduro, Venezuela y la novela de dictadores

Una pregunta clave

De todo este monumental embrollo me interesa lo siguiente: ¿por qué, con tanta y tan grave evidencia en contra, hay quienes siguen respaldando a los tiranos y a sus regímenes, dentro y fuera de estos países? Sobre todo fuera, desde la cómoda y tranquila distancia del observador que, revolviendo el café, busca argumentos para defender a los victimarios y echar un manto de sospecha sobre las víctimas. Hay varias explicaciones posibles. Sabemos que el militante sumiso y adoctrinado tiene una visión estrecha y esquemática de las cosas, mucho más que el hombre común, por poco instruido que esté. Visión ramplona que además es abstracta, porque rehúye o niega los hechos duros y se aferra a imaginaciones, teorías o explicaciones muchas veces estrafalarias, y siempre inverificables. Los hechos no cuentan, solo las interpretaciones. La existencia en Caracas del «Helicoide», el centro clandestino de detención y tortura más grande de América, no interesa, no cuenta, pero sí la teoría de la conspiración que ve la realidad como un gran montaje norteamericano, porque Venezuela tiene petróleo. Como si Argentina no lo tuviera, o como si no tuvieran recursos naturales apetecibles casi todos los países del mundo. Como si Cuba no sobreviviera gracias al petróleo venezolano, y tuviera sus agentes, asesores y sicarios en Venezuela por puro idealismo revolucionario.