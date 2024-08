Lanzan un programa para revincular a docentes jubilados con la UNT

El propósito principal del programa es incorporar a docentes jubilados interesados en la transmisión de conocimientos, tanto formales como no formales, en el ámbito de la extensión universitaria. Este proyecto busca renovar el compromiso de estos docentes con la universidad y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la comunidad. Los ex docentes podrán desempeñarse como docentes honoríficos en el marco del programa piloto. Se invita a los ex docentes a vincularse con la UNT en diferentes programas de la SEU: Escuela de Educación Profesional, Centros de Extensión Territorial, Educación No Formal, Educación Permanente para Adultos Mayores y todas las áreas culturales.Los interesados pueden dirigirse a la SEU, ubicada en 25 de Mayo 265, 1º piso., de lunes a viernes de 9 a 13. Por mail a [email protected]. Por teléfono al 3815353513.