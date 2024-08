Crímenes, cocina y mucha acción en pantalla

Sobre un libro de Agatha Christie

El lunes 12 a las 20 se estrenará la miniserie “And then there where noone”, adaptación de la novela policíaca más vendida de Agatha Christie, “Y no quedó ninguno” (o “Diez negritos”. Diez extraños reciben una invitación inusual a una mansión solitaria ubicada frente a la costa británica de Devon. Entre los invitados se encuentran un médico inestable, un hombre de negocios ansioso, un playboy irresponsable y una institutriz con un secreto. Cuando comienzan a morir misteriosamente, se dan cuenta de que hay un asesino entre ellos.