Laila Roth habla de las pavadas de la vida en el Virla

En un reportaje que le hizo la revista Ohlalá!, la artista señala que se pone un límite: “No lastimar gente que siento que ya la sociedad lastima un poco. Hay un concepto que es el punching down, no me interesa pegar hacia abajo, digamos. Ese es un límite para mí. No me interesa reírme de alguien que tiene una discapacidad, por ejemplo. Al menos no me interesa reírme de que tenga la discapacidad. Un límite es que sea gracioso. Discursivamente, creo que, en todo, no solamente en la comedia, cuando hablamos de uno a uno, muchos dicen algo agresivo y después: ‘Ja, era un chiste’. Pero si nadie se rió, no sé si fue un chiste”.