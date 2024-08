Jaldo visitó Amaicha del Valle para inaugurar la red de agua potable en la Escuela Manuela Pedraza

"Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la docencia en general y, en particular, a aquellos que enseñan en zonas de alta montaña, que no hay duda que hacen un esfuerzo adicional. Yo siempre digo que no solo enseñan, no solo tiene que ver con lo pedagógico, sino que también los docentes les brindan afecto, cariño y muchas veces les ponen en el oído y tienen que escuchar los problemas que tienen los chicos y tienen que hacer el rol de papá y mamá. Así que nosotros somos muy agradecidos con la docencia en general", declaró.