VIDEO. Tracción a sangre: el Concejo Deliberante se suma a la reconversión de los carreros

En este sentido, el edil Federico Romano Norri (UCR) recordó su paso por la gestión municipal, como secretario de Atención y Urgencias Municipales, en la que se planteó la posibilidad de acceder a un moto carro a quienes voluntariamente manifiesten la intención de dejar la actividad de tracción a sangre, que finalmente no tuvo éxito. “Ahora hay políticas de estado; me parece que es el momento. No es un elemento menor que sean 50.000 tucumanos los que dependen directa o indirectamente de esta actividad”, remarcó.