Es fanático de San Martín de Tucumán, se dedicó al coleccionismo y sueña con tener un museo de camisetas

El joven de 24 años tiene un ropero que eriza la piel de cualquier fanático “santo”. Historia, extravagancia, rarezas… todos los condimentos se reúnen en el amoblado que resguarda el “tesoro” rojo y blanco. “La primera camiseta que compré fue a los 13 años; ahí me puse el objetivo de coleccionar porque antes mi viejo era el que me las regalaba. Sin embargo, a esa edad me nació ese sentimiento. Entonces busqué las casacas históricas en Facebook y me compré la Lotto de 2006, la del Argentino A. No recuerdo bien la zona donde la fui a buscar, pero era detrás de un cementerio; en un lugar bastante ‘jugado’. Fui en colectivo y tenía un miedo terrible porque sentía que me podían robar. Llegué a las 17 y no había un alma en la calle. Lo bueno es que me la dejaron en $300”, recuerda.