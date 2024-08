Estreno: un estadio con miles de fans, incluyendo un asesino en serie buscado por la Policía

Canciones

Saleka no se desvinculó del proyecto; por el contrario, interpreta a Lady Raven y compuso 14 canciones que coinciden con distintos momentos del guión escrito por su padre. No es la primera interacción entre ambos, ya que la música lanzó un tema para la película “Old” (de 2021) y varios para la serie “Servant”. Según su mirada, “La trampa” puede leerse como “una versión estadounidense de una película de Bollywood (la industria cinematográfica de la India) en las que las canciones tienen sentido; no es necesariamente un musical, pero sí está completamente centrado en la música”.