Violencia de género: Fabiola Yañez volverá a declarar para dar más detalles de su denuncia

Ayer, Yañez llamó por teléfono al juzgado de Ercolini y le pidió que desarchive de la causa en la que habían quedado detalles de un supuesto maltrato físico que la ex primera dama le habría reportado a María Cantero, la secretaria privada del ex presidente. El teléfono de Cantero está siendo investigado por la justicia en la causa que analiza hechos de corrupción a través de maniobras de seguros contratados por el Estado. Pero en un primer momento, al ser notificada de lo que había aparecía en esos mensajes que incluirían fotos, la ex mujer de Alberto Fernández dijo que no quería denunciar. Solo se podía avanzar si ella denunciaba porque se trata de un delito de acción privada.