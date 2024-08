"Fabiola Yañez me contó que Alberto Fernández la había golpeado muchas veces y que tiene pruebas"

Fioribello no quiso opinar sobre el comunicado del ex presidente: "No emito juicio de valor sobre eso, a mí me ha dicho eso en la cara que todo era mentira. Después me llamó Fabiola Yañez y me dijo que él le pegó muchas veces, que tiene muchísimas pruebas. La voz de Alberto Fernández siempre fue decir que no era cierto. No volví a hablar con él, la última vez fue ayer (martes) por la mañana antes de que se radique la denuncia, insistiendo con su inocencia. A ella hay que creerle y esperar que la justicia eche luz sobre la situación. Si aparecen las fotos será muy difícil explicar esta situación".