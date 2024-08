"Que se vayan a los Juegos de los tramposos", la dura crítica de Michael Phelps al equipo chino

El equipo masculino de China acabó con el reinado de Estados Unidos en los 4x100 metros combinados de natación. Sin embargo, están en el centro de las críticas por haber utilizado a dos miembros que no superaron un control antidoping antes de los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputaron en 2021.

Desde que los relevos en 4x100 metros combinados forman parte de las pruebas de natación en los Juegos Olímpicos de 1960, una sola vez el equipo de Estados Unidos no se había colgado la medalla dorada y fue cuando su delegación entera no se presentó en Moscú 1980 por cuestiones políticas.