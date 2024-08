VIDEO. “Son levantamanos del gobierno”, afirmó Romano Norri sobre el sector de Campero

El dirigente cargó contra Campero porque, según dijo, “piensa que es Luis XIV, que el Estado es él y hay que hacer solamente lo que diga Mariano”. Además, explicó que las distintas corrientes del radicalismo permanecen en conversaciones, al punto de que “nos juntamos cinco legisladores, diputados nacionales, intendentes y concejales para intentar buscarle la vuelta a esto”. “Acá no puede haber imposiciones”, enfatizó. Romano Norri agregó que no estaba en su ánimo criticar a “correligionarios”, pero “llega un momento que uno se cansa”. “Además, esto es político, no personal, y mucho menos para meter a la familia. No me interesa qué hace la familia de ‘Machirolita’ ni de Campero”, ironizó. Y agregó: “no sé qué les pasa a estos chicos; han venido con una impronta totalmente antidemocrática, a insultar a los que pensamos diferente”. Luego, desafió a Campero a que sea candidato en la UCR. “Vamos a internas. No conocen la provincia, ni el padrón, ni los dirigentes del partido”, enrostró.