Jaldo, sobre la agresión contra un funcionario en una comisaría: “Se tomarán medidas”

Kornstaje aclaró que las autoridades policiales se negaron a identificar al agresor, pero que por cuenta propia logró identificarlo y denunciarlo en la Justicia. “Se trata de un cabo que cumple funciones de chofer”, aclaró. “Se hizo la denuncia en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y de allí el expediente fue enviado a la de Delitos Complejos. Me presenté para ratificar la denuncia y me dijeron que no hacía falta y que me citarían en otro momento. Sí tomaron declaraciones al testigo que ofrecí y que observé todo”, destacó.