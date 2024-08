Tiempo de turbulencias para la economía, con pocas reservas

En ese proceso, el ministro de Economía Luis Caputo trata de dar señales de normalización. Lo primero pasa por reducir el peso del impuesto PAIS, algo que llegará con la primavera. Lo segundo es consolidar el camino hacia la eliminación definitiva del cepo cambiario, un proceso que puede llegar a concretarse recién en el verano de 2025. Pero el invierno ha sido y sigue siendo crudo para la economía. Según Ecolatina, el mercado parecería haber adoptado una postura wait and see (esperar y mirar) antes de sacar sus conclusiones, y las señales arrojaron un balance más bien negativo. Justamente, para revertir los ánimos, las autoridades económicas dejaron trascender durante la semana que cuentan con los fondos necesario para afrontar los vencimientos de capital de bonos soberanos hasta enero de 2026. La política de intervención en el mercado de cambios y algunos compromisos contraídos con acreedores del país han significado una reducción paulatina de las reservas netas del BCRA, un proceso que puede llegar a comprometer la meta del tercer trimestre con el FMI. Ante banqueros y financistas, Caputo exteriorizó optimismo con las medidas en curso. Les dijo que hasta fines de mes captarán más divisas para recomponer las reservas y apuntó que la gestión del presidente Javier Milei tiene la espalda financiera suficiente par atender los vencimientos de los bonos soberanos hasta 2026.Lo que no menciona explícitamente el titular de Hacienda es si el país apelará al “Repurchase Agreement” -acuerdo de recompra- (REPO) para financiar el pago de aquellos compromisos.