¿Un Futuro Seguro o una Pesadilla Orwelliana?

Sin embargo, la realidad no es un cuento de hadas como “Alicia en el País de las Maravillas”. Más bien se asemeja, en 2024, el mundo diseñado por George Orwell en “1984”. ¿Será casualidad la coincidencia del dígito final cuatro décadas después? La implementación de tecnologías avanzadas de vigilancia despierta inquietudes y - más aún- severas preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles (Urueña y Taboada, 2024) . Es crucial preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad en aras de la seguridad. La supervisión constante en redes sociales y en otros entornos digitales podría llevar a hacer realidad una distopía similar a la descripta por no pocos novelistas como el citado, si no se establece una regulación adecuada y transparente.