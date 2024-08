El Ministerio de Educación de Tucumán desmintió “despidos” o “cesantías”

“La cesantía es una medida sancionatoria expulsiva que se impone a un agente administrativo o docente en virtud de un indebido desempeño de sus funciones o de inconductas graves que tornen pertinente la referida sanción. Dicha situación no ocurre en los casos que se están analizando, puesto que no se realizó una evaluación de la conducta laboral de las personas, sino de los actos y procedimientos de designación de cada uno de ellos, rechazando aquellas propuestas que no tienen acto administrativo y declarando la nulidad de aquellas que sí lo tienen pero viciados de nulidad absoluta”, señala el texto difundido por la cartera a cargo de la ministra Susana Montaldo.