Industriales tucumanos siguen invirtiendo a pesar de la caída de la producción

“Estamos expectantes de una mejora en la economía del país. Nuestros socios no quieren bajar los brazos, esperan programas de fomento provinciales o nacionales que colaboren con el sector para que las empresas mantengan su plantel de empleados y otros sumen más empleo y hagan inversiones que generen nuevos puestos de trabajo. A Nación ya hemos llevado diversos reclamos por el valor de la tarifa del gas, solicitando que sean acordes a la realidad de las actividades regionales y en concordancia con el resto del país, para evitar situaciones de desventaja competitiva. En cuanto al precio de la energía eléctrica para la industria, hemos pedido que se establezcan medidas que permitan a las empresas acceder a tarifas justas y razonables, que no afecten la rentabilidad ni la capacidad de crecimiento. Además hemos presentado a los gobierno individualmente y en conjunto con UniNoa (Uniones Industriales del Norte Grande) medidas concretas para reactivar la producción en todas sus ramas. El panorama es complejo, pero tenemos esperanza de ser escuchados, mantenemos un diálogo abierto con algunos funcionarios del Gobierno Nacional, con el Gobernador Osvaldo Jaldo y sus ministros. Sin industria, no hay nación”, afirman las autoridades de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro (presidente), Santiago Bonatti (secretario) y Fernando Carrera (tesorero).