En una definición para el infarto, Los Tarcos se quedó con el último boleto a semis del Regional

En la segunda mitad, la historia sí fue diferente. De entrada, Jockey anotó dos tries (Gonzalo Heredia y Auad), convertidos por Federico Marcilla, y se puso a un punto. A partir de allí, el partido se rompió, y ambos llegaron más veces al try. Natación lo hizo por intermedio de Patricio Bonilla, Gonzalo Terraf y Molina, mientras que los “cañeros” lo hicieron por medio de Carlos Fernández Murga y Federico Tortosa. Un try penal a favor de Natación, que siempre mantuvo la ventaja, por más mínima que fuere, cerró la historia 50-35; un resultado que, sin embargo, no terminó sirviendo de nada.