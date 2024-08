Escritura y búsquedas

No, no es así; siempre hay que considerar ciertas vivencias que vinieron empujando, algún episodio del pasado, ciertos encuentros que te marcaron y que, sin que te dieras cuenta, vinieron espoleando para que tomaras esa decisión que después vas a recordar como un destello. […] Siente sobre los hombros el paso del tiempo: ¿tiene algún sentido lo que está haciendo? La comodidad con que se mueve con ciertas palabras que le escuchó a su padre ¿se puede transmitir? ¿Se puede percibir la música, el olor, el espíritu burlón de personas amadas y perdidas para siempre, en las expresiones que ahora está trayendo de un mundo lejano? No tiene interés de analizarlo; le da alegría traerlas a este encuentro y listo. Como se abre un cofre de recuerdos.