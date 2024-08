La Universidad de San Pablo-T lleva entregados más de mil títulos

Catalina Lonac, fundadora de la Universidad de San Pablo-T hizo un análisis de este momento que atraviesa la institución que creó en 2007. “Después de más de mil egresados y haciendo un análisis del nivel de los mismos, me atrevo a decir con mucha satisfacción que estamos en el camino que nos hemos propuesto: darle a la región una formación de alta calidad académica. Tucumán tiene una historia universitaria importante y la USP-T vino a sumar un perfil privado y laico que faltaba. Me gratifica que un gran porcentaje de nuestros egresados tiene trabajo y alguno de ellos están en el exterior ocupando lugares predominantes. Este proyecto es lo más gratificante que emprendí en mi vida, me debo a la USP-T no solo porque se lo prometí a los tucumanos sino porque en lo personal me nutre cada día”, resaltó Lonac.