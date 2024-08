"Vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes", dijo Tesuri de cara al duelo de Atlético Tucumán con la "lepra"

Uno de los aspectos más destacados de su juego ha sido su conexión con otros jugadores clave del equipo. En particular, Tesuri mencionó su entendimiento con su nuevo compañero “Pulga”, cuyas asistencias y visión de juego empiezan a ser fundamentales para él. “La pelota te cae redondita gracias a él”, comentó Tesuri, reconociendo la importancia de estas contribuciones en sus oportunidades y disfrute del juego. “La verdad es que ‘Pulga’ siempre me busca, intento también marcarle pase, tocársela a él y picar al espacio. Obviamente, la pelota te cae redondita y, bueno, como decís, estos partidos ya tuve situaciones, muchas veces es gracias a él porque inventa pases a donde no lo ve nadie, solo él”, explicó.