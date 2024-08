Mercado Libre es la empresa más valiosa de América latina

Mercado Libre volvió a constituirse en la empresa más valiosa de América latina tras alcanzar una cotización de mercado de más de U$S 90.000 millones. La clave para la escalada en ranking regional fue el sólido desempeño financiero y operativo en el segundo trimestre de este año, lo que causó que sus acciones subieran más del 10%. De esta manera, la firma que lidera Marcos Galperin, se ubica por encima de otras gigantes de Latinoamérica como Petrobras (U$S 87.640 millones), Itaú (U$S 56.500 millones) y Walmart México (U$S 54.950 millones). Con tantos vaivenes bursátiles, las de Mercado Libre son las únicas ADR que tienen buenos rendimientos en Wall Street.