El minifootball vuelve a encender la ilusión: cualquiera pueda ser campeón del mundo

“Siempre soñé con llegar, desde chico siempre fue mi sueño”, reconoció Tomas Salvatierra. El será uno de los protagonistas del partido integrando la Selección nacional. “Hice infantiles e inferiores en el club de mi barrio, La Florida. Debuté en primera con 17 años y siempre tuve esa ilusión. Pero tuve que priorizar mis estudios ya que hice todo el secundario en un colegio técnico en el que iba mañana y tarde; no podia ir a entrenar", relató el jugador de 25 años. El club aun así me dio la oportunidad de debutar en Primera. Hace tres años comencé a jugar futsal en Atletico, me empezó a gustar más lo que es jugar en canchas de espacios reducidos”, contó “Tomi” su vínculo con la modalidad.