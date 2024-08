¿Boca irá al TAS por “Equi” Fernández?

En una reciente entrevista en el programa Nadie dice Nada de Luzu TV, De Paul compartió detalles sobre su relación con Riquelme: “Mi ídolo de chico era Román. Hablo con él por WhatsApp. Me escribe un montón por esto de la Selección, me felicita. Yo lo felicité cuando ganó las elecciones". A pesar de este vínculo cercano, De Paul reveló que el contacto con Riquelme se ha mantenido en el ámbito digital y no han tenido la oportunidad de encontrarse en persona: "No lo conozco personalmente. Nunca hemos tenido una charla", confesó.