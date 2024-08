Artistas de Venezuela se posicionaron en contra de Nicolás Maduro

Los mensajes de los artistas venezolanos en las redes sociales

El cantante de reguetón Danny Ocean en su cuenta de Instagram escribió el siguiente mensaje: “No caigamos en juegos, no caigamos en una guerra psicológica, ellos quieren eso. Quieren desestabilizar, quieren meter miedo. Sabemos que es un fraude. Estas semanas han sido históricas, hemos visto a una Venezuela unida por un mismo propósito. Le ruego a las fuerzas armadas por favor, los necesitamos. No queremos más violencia, no queremos más muertes”, expresó el músico.