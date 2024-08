Unión del Valle, el club de las alturas debuta en la Primera B de la Liga Tucumana

“No le veo mucha ventaja”, reconoció Oscar Gramajo. Él será el director técnico de Unión del Valle. Podría hacer que sus jugadores se refugien en ese factor, que se sientan fuertes desde una virtud ajena a ellos que les dio la naturaleza misma. Sin embargo, los hechos le demostraron que no serviría de mucho. “Durante la preparación nos visitaron equipos como Almirante Brown, Lastenia y Famaillá, entre otros. Por fortuna, o empatamos o ganamos. Pero por cómo se jugaron los partidos, la altura no los afectó para nada. A veces los resultados son mentirosos: nos llegaron, pero no convirtieron tanto, solo fuimos más eficaces al momento de convertir”, analizó Gramajo.