Un ejemplo de superación y perseverancia: Edinson Cavani, el líder de la goleada de Boca a Banfield

El tiempo no puede detenerse. No hay cronómetro que pueda frenar o poner límites. Tampoco tiene distinciones ni hay privilegiados que puedan detenerlo. Por momentos, la aguja del reloj se mueve lento; por otros, los minutos parecen más cortos. Pero, los humanos tenemos ciertas cualidades que resisten al paso del tiempo; o duran más de lo esperado. En el fútbol, la jerarquía es una de esas cualidades que no desaparece de manera inmediata. Los diferentes siempre van a encontrar el espacio preciso para hacer una sutileza, inventarán un gol de la galera o realizarán una gambeta que deslumbre a los presentes. Sí; siempre encuentran la manera de sorprender. Boca explota el recurso por medio de Edinson Cavani, y el uruguayo no decepciona.