Cande Vetrano filmó a su abuela durante cinco años

“Surgió desde que me di cuenta de que mi abuela era un personaje y la empecé a filmar durante cinco años. Me di cuenta de que tenía muy buen material y que tenía que hacer algo con eso. Terminé en este rol de directora, sobre todo de cabeza en posproducción. Es algo que me encantó, aunque no sabía que implicaba tanto trabajo. En todos los proyectos de rodaje en los que estuve me había involucrado desde lo actoral; entonces esto fue puro aprendizaje. La película la editamos en dos meses y medio; ocho horas en una isla de edición todos los días”, relató la actriz.