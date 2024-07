Preocupación en el sector comercial por el aumento del Tributo Económico Municipal

Asimismo, el legislador radical comento que desde el bloque que él integra en la Legislatura han impulsado varios proyectos para fomentar la inversión y llevar alivio al sector comercial. “Queremos ordenar algunas cosas que nos parecen ilógicas desde desde nuestro punto de vista, por ejemplo, de la derogación del Impuesto a la Nómina Salarial; Salud Pública o ‘impuesto al trabajo, que llamamos nosotros; eliminación del IPLA, un ente extorsionador, recaudador, el cual sus funciones ya están cumplidas por la Municipalidad, que es la que éncargada de habilitar los comercios; eliminación del Impuesto al Sello de los resúmenes de las tarjetas de crédito, el cual no hubo manera de hacerles entender que un resumen no es un contrato y no debería estar grabado de sello”, enumeró.