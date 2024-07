Había acusado a Enzo Fernández de racista y ahora salió a bancarlo: “No quería herir a los franceses”

Tras finalizar el entrenamiento en Atlanta, el volante se paró frente a los micrófonos e insistió que Enzo Fernández no es racista. “Ya ves que Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustó el vídeo. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba”, indicó. “Confío en él porque lo conozco. Sé que no es racista. El vídeo es malo, pero no se trata solo de Enzo. Se trata de la Selección Argentina. Enzo está en el vídeo, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo. Sin duda, se armó mucho revuelo porque jugamos en el mismo equipo. Pero ahora que ya pasó, está bien”, añadió Fofana.