Kicillof culpó a Milei por la instalación de la planta de YPF en Río Negro y no en Buenos Aires

Ahora, Kicillof indicó que los directivos de YPF, a pesar de ser una empresa de participación privada, actúan bajo la influencia del gobierno nacional por instrucción del Presidente. “Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires”, reprochó. “Por eso ha entrado en una disputa permanente desde el primer día, por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque ya había quitado fondos para el salario de los docentes, los boletos del colectivo, la seguridad. Este es el camino que eligió: vengarse con todo aquel que no lo acompaña”, apuntó el gobernador contra el presidente.