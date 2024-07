Cartas de lectores: cementerio, tierra de nadie

El domingo pasado visité el Cementerio del Norte; una expedición bastante nefasta, ya que observé el estado deplorable en el que se encuentra, a saber: monumentos derruidos vandalizados al punto de no tener identificación alguna, acceso a los mismos destruidas, etc. La falta de seguridad es ¡tan evidente! En resumen: Un cementerio en abandono total. Es necesario que las autoridades encargadas tomen cartas en el asunto no sólo en fechas en las que los deudos solemos ir a rendir respeto a nuestros deudos.