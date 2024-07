Ni viaje a Disney, ni fiesta: pidió como regalo para sus 15 años ver a Las Leonas en París

La coordinadora de Hockey+, el grupo que trabaja con "Arco Iris" el primer equipo de hockey inclusivo de la provincia, estableció algunas diferencias en las experiencias olímpicas que tuvieron en París. "Sorprendidos para bien: el despliegue de seguridad en toda la ciudad, asombrados de la gran infraestructura provisoria creada para el acto inaugural a orillas del río Sena. Aunque dificultó el acceso de los turistas a los monumentos y lugares de interés", contó con tono positivo Cristofaro. En negativo... "el limitado acceso a la compra de las entradas a pesar de ver los estadios a medio llenar. Solo podían comprarse por la app oficial y no ofrecían todos los deportes. No había puestos de compra o reventa de entradas en las canchas como para acceder a los lugares vacíos. Es una pena estar ahí y no poder ingresar, más viendo las gradas con poca gente", lamentó.