Juicio al ex rector Cerisola: comienzan a declarar los primeros testigos

Se trata de integrantes del Consejo Superior de la UNT en el momento en que se formó una comisión investigadora luego de que se conociera la denuncia por el uso de los fondos de la minería para hacer obras en la Universidad. Por esas presuntas maniobras están acusados el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, el ex subsecretario Administrativo, Luis Fernando Sacca, la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.