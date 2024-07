El musical “Tina” tuvo regreso y despedida

“Decepcionante fue recibir, esa misma tarde del reestreno, la noticia de que resultó nuevamente suspendido hasta nuevo aviso, por desperfectos edilicios que aún no conocemos con precisión, hecho que supone un retroceso enorme para este programa artístico que es un orgullo de los tucumanos. Si bien acordamos que la seguridad de los espectadores y la de nosotros mismos como trabajadores no puede ponerse nunca en riesgo, consideramos que luego de un año de impasse esta situación debería haberse solucionado para garantizar que el espectáculo pueda ver la luz y que nosotros, como artistas trabajadores del Estado, pudiésemos recuperar el sentido de nuestra tarea diaria. Muchísimas instituciones educativas y turísticas comenzaron a contactarse para concertar funciones, ante lo que tenemos que responder, una vez más, que no serán factibles en lo inmediato”, afirmaron en el documento suscripto por Fernández, Federico Indio Armanini, Julio Barrionuevo, Carlos Esquinazi, Belén Maceda, Juliana Elizabeth Olivera, Carla Aguirre, Cayetano Grasso, Gabriel Blanco, Liz Molina Mayol, Paula Veliz, Nicolás Ale, Lautaro Romano, Maggali Falcioni y Mariano Valdés.