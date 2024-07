Se hará un registro de mascotas en el Sur

Se trata de una circunstancia muy dolorosa, por cierto excepcional por el desenlace, pero que debería ser analizada por la sociedad, que a lo largo de los años ha buscado respuestas para el control de los animales, como la ley de perros peligrosos, sin que hayan cambiado demasiado las cosas. En el hospital de Niños se atiende un promedio de entre 10 y 15 mordidas por semana, en general ataques en la cabeza y el cuello y parte de miembros superiores, puesto que las víctimas son pequeñas y están al alcance de los dientes del animal. En el 80% de los casos se trata del perro de la casa, según fuentes del Hospital, que añaden que por lo general son canes no vacunados contra la rabia. Un experto del Siprosa, por su parte, advierte que no hay buenos registros de la cantidad de animales -hace 20 años se hizo una prueba de registro por una campaña contra la rabia- pero que, no obstante, hay expectativas de mejoras porque hay programas nacionales para vacunación y castración a los cuales se están adhiriendo municipalidades.