Gracias a un tucumano, el tirador catamarqueño Gutiérrez es finalista en los Juegos Olímpicos

En un reportaje publicado en el diario La Nación, Gutiérrez lo destacó. “Mis valores en todo lo que era rendimiento estaban bien, pero mi puntaje era bajo. Probé todo, cambiar el rifle, cambiar el equipo, cambiar el psicólogo, cambiar la cabeza, cambiar la posición y cambiar el parámetro que me habían dicho. Me contacto con otro tirador de Tucumán, Fernando Vidal, y él me hizo ver lo que estaba sucediendo, cuál era el parámetro raro, y a partir de ahí conseguí una solución”, reconoció el olímpico Gutiérrez que va por una medalla.