En 2023 debutó en Primera contra Barracas Central; ahora, más consolidado, quiere aportar para que Atlético Tucumán siga sumando victorias

El jugador nacido en San Pedro de Jujuy había debutado como profesional el 19 de marzo del 2023 cuando Lucas Pusineri era el DT “decano”, y en aquel momento disputaba la titularidad con Hernán de la Fuente. Luego de varios partidos en los que el ex Vélez no había podido demostrar su jerarquía, a “Pusi” no le tembló el pulso para mandar a la cancha al jujeño. ¿El rival? Justamente Barracas Central. Aquel partido terminó 1-1 y el lateral disputó 72 minutos impecables, anulando el juego de Ricardo Centurión.