Cuánto cobrará un trabajador de Call Center en agosto de 2024

Los incrementos que rigen para estos meses incluyen, adicionalmente, “un adelanto del 5% en forma de asignación no remunerativa (art. 6, Ley 24.241), en su valor nominal y no acumulativamente, con fecha límite de pago el 20 de julio de 2024. Este adelanto será descontado del incremento del 9,5% correspondiente al mes de julio, establecido anteriormente. También las empresas deberán abonar, además de los salarios del mes de julio del 2024, por única vez un adicional no remunerativo del 2,5% con base de cálculo mayo del 2024″, señala el comunicado oficial.