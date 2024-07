Cuáles son los posibles escenarios ante las elecciones en Venezuela

- Sí. Capaz que se vean más votos que en las elecciones anteriores porque la gente quiere ir a votar; anteriormente no lo hacía. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer venezolanos que viven en Tucumán y que comentaban de que realmente no les interesaba votar, no porque no se sentieran parte sino que tenían miedo. Hoy capaz sienten esa cercanía de poder hacerlo a favor de quien, sea a favor de Edmundo González y Corina o a favor de Maduro. Hoy sienten que su voto sí vale y que tienen la posibilidad de acercarse a ejercer su sufragio.