La llamativa historia de amor entre un jugador de Los Leones y un político neerlandés

“Mientras visitaba a mi familia en Argentina con Rob en el invierno, un pariente me habló de mi tío abuelo, a quien también le gustaban los hombres y se retiró a un pequeño pueblo de la Patagonia. Vivió solo hasta que murió solo. Afortunadamente, no fue así para mí, afortunadamente siempre tuve la opción de escapar al hockey. No quiero sonar muy cursi, pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob. Eso me dio la confianza de que este es el camino correcto, que ya no tengo que esconderme de quién soy”, dijo Keenan.