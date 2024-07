Sala Orestes Caviglia: sueños que se alcanzan en las alturas

- Esta obra es un 4x4 todo terreno: sino puedo colgar el espiral, cuelgo telas; sino puedo hacer fuego, hago luces. En la calle voy hacia el público, que son peatones, familias y de pronto la curiosidad los convierte en espectadores. Se pasa la gorra y es para todos, para el que tiene y para el que no también. Me siento muy cómoda con esta forma de trabajo luego de años de realizarla. Soy la técnica, la vestuarista, la directora y la acomodadora y la artista. La sala me brinda las comodidades de disponer cada detalle de la obra con suma precisión, altura, estructura, oscuridad para las luces, cada elemento simbólico crece y se potencia, yo siempre estoy rompiendo la cuarta pared. En la calle se llama ruedo, y suele ser circular la disposición del público, cosa que sucede espontáneamente. Es la segunda función de esta obra que concreto en una sala y la primera en San Miguel de Tucuman.