Con hinchada propia: cuando vivía en la pensión quería dejar el fútbol pero ayer terminó como capitán de Atlético Tucumán

“Hay noches en las que alguno se quiebra, todos pasamos por lo mismo. No querés estar más aquí, querés volver a tu casa con tu familia”, le dijo a LA GACETA Nicolás Romero en 2021. Dos años después su óptica cambió completamente: “El otro día hablamos y me dijo que no se quiere ir de Atlético Tucumán. Él se debe al club porque nos abrió las puertas y le dio todo. Su sueño es clasificarse para una copa y por eso lo golpeó tanto el cierre del torneo”, fueron las palabras de Walter Romero, papá de Nicolás en diciembre del 2023.